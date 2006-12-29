Здравствуйте!
Профессия - программист(диплом с отличием).
Опыт работы - 4 года.
Разработка различных Интернет-проектов: сайты, форумы, порталы, Интернет-магазины, взаимодействие с платежными системами, CMS, сопровождение и продвижение сайтов и другие проекты в Интернет различной сложности.
Также занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах, копирайтингом.
Буду рад работать с Вами.
Портфолио
- Корпоративный сайт DreamDinners255 просмотров
- Интернет-магазин азиатских кинофильмов279 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
17 лет назад
Доволен работой этого человека. Заказал верстку и получил превосходный результат. Все было сделано быстро, качественно и со старанием. Очень приятно, когда люди с душой относятся к своей работе! Если понадобится сверстать что-нибудь еще, обращусь именно к этому фрилансеру.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с данным заказчиком. Были предоставлены все материалы, в полном объеме были проведены консультации по всем интересущим вопросам относительно данной работы. Надежный и добросовестный заказчик. Буду рад помочь в дальнейшем.