programmer_WEB

Дмитрий Программист programmer_WEB

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Здравствуйте!

Профессия - программист(диплом с отличием).

Опыт работы - 4 года.

Разработка различных Интернет-проектов: сайты, форумы, порталы, Интернет-магазины, взаимодействие с платежными системами, CMS, сопровождение и продвижение сайтов и другие проекты в Интернет различной сложности.

Также занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах, копирайтингом.

Буду рад работать с Вами.

Портфолио
Отзывы заказчиков
melfin87
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$50
9 баллов
17 лет назад
Сверстать сайт
Доволен работой этого человека. Заказал верстку и получил превосходный результат. Все было сделано быстро, качественно и со старанием. Очень приятно, когда люди с душой относятся к своей работе! Если понадобится сверстать что-нибудь еще, обращусь именно к этому фрилансеру.
Доволен сотрудничеством с данным заказчиком. Были предоставлены все материалы, в полном объеме были проведены консультации по всем интересущим вопросам относительно данной работы. Надежный и добросовестный заказчик. Буду рад помочь в дальнейшем.
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