prokorotkov

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Добрый день, меня зовут Александр!
Я: дизайнер (опыт 4 года)переводчик (имеется документ об образовании переводчика в сфере коммуникаций) (опыт 4 года)копирайтер (опыт 3 года)креатор (опыт 4 года)
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