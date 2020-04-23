prokorotkov

Пришёл! Увидел! Сделал! Качественно и в срок

Добрый день, меня зовут Александр!

Я: дизайнер (опыт 4 года)переводчик (имеется документ об образовании переводчика в сфере коммуникаций) (опыт 4 года)копирайтер (опыт 3 года)креатор (опыт 4 года)

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