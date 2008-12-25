Отзывы заказчиков
$500
0 баллов
15 лет назад
Начал было делать, сделал ногами и сразу пропал, забив на всё. Ещё и выпросил небольшую предоплату и фактически её своровал -> Юра, купи на неё водки и напейся на радостях. Хотите такое отношение к себе и своим проектам - очень рекомендую этого "спеца"!
$100
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Юре за работу! Работа выполнена досрочно, на хорошем уровне. В процессе обсуждения предлагал эффективные решения реализации функционала. Все требования с моей стороны были выполнены без разговоров. Рекомендую.