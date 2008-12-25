Начал было делать, сделал ногами и сразу пропал, забив на всё. Ещё и выпросил небольшую предоплату и фактически её своровал -> Юра, купи на неё водки и напейся на радостях. Хотите такое отношение к себе и своим проектам - очень рекомендую этого "спеца"!