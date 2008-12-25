proseo007

Юрий Антонов proseo007

 
42 годаУкраина/Бережаны
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
xerenade
49 летГермания
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
0 баллов
15 лет назад
Страница продажи билетов (инфо, концертная касса)
Начал было делать, сделал ногами и сразу пропал, забив на всё. Ещё и выпросил небольшую предоплату и фактически её своровал -> Юра, купи на неё водки и напейся на радостях. Хотите такое отношение к себе и своим проектам - очень рекомендую этого "спеца"!
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Сделать систему голосования
Спасибо Юре за работу! Работа выполнена досрочно, на хорошем уровне. В процессе обсуждения предлагал эффективные решения реализации функционала. Все требования с моей стороны были выполнены без разговоров. Рекомендую.