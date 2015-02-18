prunus_serrulata

Переводы: английский и японский языки

-перевод художественного и научного текста EN>RU

-перевод художественного и публицистического текста JP>RU

-перевод компьютерных игр

-перевод документации, статей

-перевод сайтов различной тематики

-рерайтинг русского и английского материала

-выполнение учебных переводов

Образование: высшее по специальности переводоведения и лингвистики английского и японского языка.

Изучаю языки с 2000 года. Самостоятельно постигаю немецкий, испанский, румынский, французский.

Участвую в переводческих конкурсах.

Периодически выезжаю на стажировки.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ предоставляю при приватной переписке.

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