prunus_serrulata

Переводы: английский и японский языки
-перевод художественного и научного текста EN>RU
-перевод художественного и публицистического текста JP>RU
-перевод компьютерных игр
-перевод документации, статей
-перевод сайтов различной тематики
-рерайтинг русского и английского материала
-выполнение учебных переводов
Образование: высшее по специальности переводоведения и лингвистики английского и японского языка.
Изучаю языки с 2000 года. Самостоятельно постигаю немецкий, испанский, румынский, французский.
Участвую в переводческих конкурсах.
Периодически выезжаю на стажировки.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ предоставляю при приватной переписке.
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