Работа со студентами и школьниками

Учитывая знания Английского на уровне С1, мои работы предусматривают деятельность переводчика.

Сфера личных знаний варьирует от сведений и навыков в области Ресурсоведения до Экологической экспертизы и аудита предприятия. Основными дисциплинами, которые освоены мной являются: география и ресурсоведение, экологическое проектирование, оценка воздействия на окружающую среду, менеджмент и аудит предприятия, экология ( медицинская, урбо, социальная, растений, животных), ноосферные циклы, обращение с отходами, социология.

Буду рада помочь всем!