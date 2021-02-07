Татьяна Саламатова pryanya7777pryanya7777
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Работа со студентами и школьниками
Учитывая знания Английского на уровне С1, мои работы предусматривают деятельность переводчика.
Сфера личных знаний варьирует от сведений и навыков в области Ресурсоведения до Экологической экспертизы и аудита предприятия. Основными дисциплинами, которые освоены мной являются: география и ресурсоведение, экологическое проектирование, оценка воздействия на окружающую среду, менеджмент и аудит предприятия, экология ( медицинская, урбо, социальная, растений, животных), ноосферные циклы, обращение с отходами, социология.
Буду рада помочь всем!
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