ActionScript3 / Delphi / C++

Разрабатывал:

- программу для расчета и проверки соосности двигателя реактивного самолета для Луцкого Авиа-ремонтного завода "МОТОР"

- игры для игровых аппаратов и другое ПО для казино и игровых залов

- Флеш-игры, приложения

Занимаюсь программированием с 2001 г.