ActionScript3 / Delphi / C++
Разрабатывал:
- программу для расчета и проверки соосности двигателя реактивного самолета для Луцкого Авиа-ремонтного завода "МОТОР"
- игры для игровых аппаратов и другое ПО для казино и игровых залов
- Флеш-игры, приложения
Занимаюсь программированием с 2001 г.
Портфолио
- Antidote:Pandemia140 просмотров
- "Золото Ацтеков"381 просмотр
- "Золото Ацтеков"365 просмотров
- "Золото Ацтеков"346 просмотров
- GoodMoney409 просмотров
- GoodMoney360 просмотров
- WoodMoney442 просмотра
- WoodMoney389 просмотров
- Морской бой (на конкурс ogre3d.ru)1015 просмотров
- Без названия526 просмотров