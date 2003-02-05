pssyslyer

Николай pssyslyer

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Junior-design

Создаю качественный дизайн, разбираюь в типографике и полиграфии, обладаю крутыми творческими навыками, стремлюсь работать и улучшать мир своим дизайном.

Логотипы и Знаки
нет отзывов
$8/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$8/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга