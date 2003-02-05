Junior-design
Создаю качественный дизайн, разбираюь в типографике и полиграфии, обладаю крутыми творческими навыками, стремлюсь работать и улучшать мир своим дизайном.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Презентация для студии мебели "Moscow Fjord"нет просмотров
- Постеры и билборд для дизайн-митапа "Цифровая среда"нет просмотров
Логотипы и Знаки
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$8/час
от $10от 3 дней
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Наружная реклама
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$8/час
от $20от 3 дней
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Фирменный стиль
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$8/час
от $40от 3 дней
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