Анастасия Пташка ptashka_nastyaptashka_nastya
25 летУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Пишу от души и для людей
Написанием текстов занимаюсь около года, за это время поняла что нужно писать для людей, при этом не жертвуя уникальностью. Я студентка 3-го курса и нуждаюсь в дополнительном заработке,но написание текстов для меня не просто работа, а своеобразное хобби.
Примеры своих работ могу отправить в личные сообщения, по Вашему требованию.
Буду рада каждому заказу))
Портфолио
- 9 способов заработка в интернете98 просмотров
- Что подарить ребёнку весной 2018?79 просмотров