ptashka_nastya

Анастасия Пташка ptashka_nastya

 
25 летУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Пишу от души и для людей

Написанием текстов занимаюсь около года, за это время поняла что нужно писать для людей, при  этом не жертвуя уникальностью.  Я студентка 3-го курса и нуждаюсь в дополнительном заработке,но написание текстов для меня не просто работа, а своеобразное хобби.

Примеры своих работ могу отправить в личные сообщения, по Вашему требованию.

Буду рада каждому заказу))

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