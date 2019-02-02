Пишу от души и для людей

Написанием текстов занимаюсь около года, за это время поняла что нужно писать для людей, при этом не жертвуя уникальностью. Я студентка 3-го курса и нуждаюсь в дополнительном заработке,но написание текстов для меня не просто работа, а своеобразное хобби.

Примеры своих работ могу отправить в личные сообщения, по Вашему требованию.

Буду рада каждому заказу))