pupyshevaanastas

Анастасия pupyshevaanastas

 
28 летРоссия/Самара
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Графический дизайнер и каллиграф для Вас!

Добрый день! У меня большой опыт в разработке полиграфической продукции и наружной рекламы! Могу создать для Вас уникальный логотип, нарисованный вручную. ﻿