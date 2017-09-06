Анастасия pupyshevaanastaspupyshevaanastas
28 летРоссия/Самара
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Графический дизайнер и каллиграф для Вас!
Добрый день! У меня большой опыт в разработке полиграфической продукции и наружной рекламы! Могу создать для Вас уникальный логотип, нарисованный вручную.
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Портфолио
- Фирменный стиль для архитектурного конкурса.134 просмотра
- Пригласительный на свадьбу123 просмотра
- Фирменный стиль для частного грумера277 просмотров
- Логотип для фотографа231 просмотр