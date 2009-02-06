puritas_acho

1) Участник разработки Проекта "Единой схемы транспортировки и переработки отходов на территории подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи" по муниципальному контракту №ЕС-12-09 от 15.12.2009 г. (Заказчик - Администрация города Сочи) во исполнение поручений Заместителя председателя правительства Российской Федерации Д. Н. Козака №ДК-П9-59пр от 21.04.2009 и №ДК-П9-64пр от 6.02.2009. Проект (450 страниц)

2) Автор "Анализ рынка INDOOR и OUTDOOR рекламы в России"

3) Участник разработки бизнес-плана по внедрению проекционных технологий

4) Редактор поздравительных журналов (автор 80 статей)

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