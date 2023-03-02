Свободно владею украинским и русским языками. С удовольствием корректирую тексты после переводов. Есть опыт в написании научных статей, тезисов научных докладов. Умею анализировать и давать рецензии на научные публикации и другие материалы. Имею большой опыт в создании презентаций, лекций, обучающих курсов. Могу предоставить квалифицированную консультацию (помощь) по написанию курсовых и дипломных проектов по тематике: "Технология швейных изделий", "Проектирование предприятий швейной промышленности". "Как начать и вести свой швейный бизнес". Имею большой опыт в организации и проведении мастер-классов и обучающих семинаров в режиме online. Работу над заказами выполняю своевременно и качественно. Буду рад сотрудничеству.
Портфолио
- Пример выполнения чертежа проекта8 просмотров
- Пример выполнения чертежа проекта (фрагмент)9 просмотров
- Пример выполнения курсового проекта (фрагмент)9 просмотров
- Пример перевода техн.текста с англ. на украинский35 просмотров
- Постер для доклада на научной конференции2 просмотра
- Технический рисунок СВЧ-установки15 просмотров
- Иллюстрация к тематической презентации (фрагмент)10 просмотров
- Пример перевода тех.текста (фрагмент)25 просмотров
- Пример оформления графической тех.части8 просмотров