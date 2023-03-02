Свободно владею украинским и русским языками. С удовольствием корректирую тексты после переводов. Есть опыт в написании научных статей, тезисов научных докладов. Умею анализировать и давать рецензии на научные публикации и другие материалы. Имею большой опыт в создании презентаций, лекций, обучающих курсов. Могу предоставить квалифицированную консультацию (помощь) по написанию курсовых и дипломных проектов по тематике: "Технология швейных изделий", "Проектирование предприятий швейной промышленности". "Как начать и вести свой швейный бизнес". Имею большой опыт в организации и проведении мастер-классов и обучающих семинаров в режиме online. Работу над заказами выполняю своевременно и качественно. Буду рад сотрудничеству.