pvl9

Павел pvl9

 
39 летРоссия/Саратов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Продвижение сайтов в топ яндекса и гугла.

Стоимость продвижения от 3 500 руб в месяц.

Опыт работы с 2006 года.

Сотни раскрученных сайтов и довольных клиентов!

Подбор самых эффективных запросов и оптимизация сайта -бесплатно!

Контакты:

1.Почта:[email protected]

2.Аська:567-827-773

3.Скайп:tim07770

Портфолио:

http://раскрутка-сайтов64.рф/index/portfolio_po_prodvizheniju_sajtov_portfolio_po_raskrutki_sajtov_seo_portfolio/0-14

Отзывы:

http://раскрутка-сайтов64.рф/index/frilansery_otzyvy_otzyvy_seo/0-13

Отзывы заказчиков
Astral
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$33
10 баллов
11 лет назад
Продвинуть сайты
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