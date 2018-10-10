Видеомонтаж, моушн-дизайн

Занимаюсь видеомонтажом со школьных времен, обладаю навыками в этой области на полупрофессиональном уровне. Могу смонтировать любое поздравительное видео, видеоблог, экшн видео для YouTube, видео со свадьбы, детского утренника, возможны дополнительные пожелания (эффекты, красивые переходы и т.д.). Работаю в Adobe Premiere Pro.

Также вдобавок владею навыками моушн-дизайн на базе Adobe After Effects. Могу сделать для вас рекламный ролик.

Более подробная информация по телефону (What's App) или на почту (возможно также в VK). Примеры своих работ предоставлю, не позволю вам усомниться в своих навыках. Работаю удаленно. Принимаю предложения от продакшн-студий о сотрудничестве.

Некоторые примеры моих недавних работ:

https://drive.google.com/open?id=1uUo3rldUHvAQbhvVpNO4bcCJGFB5EUfE

https://drive.google.com/open?id=1AUogJJpnStbffSWFpsGxfYTqwmgL4cse

https://drive.google.com/open?id=1NskMl1VKpDqjXLD15L3XcupOYvNHC5-e

https://drive.google.com/open?id=1VkMcbLd-6BZuTclN0m5z3I8vV7XncHhp

По поводу цены все персонально и зависит от сложности работы.