Занимаюсь видеомонтажом со школьных времен, обладаю навыками в этой области на полупрофессиональном уровне. Могу смонтировать любое поздравительное видео, видеоблог, экшн видео для YouTube, видео со свадьбы, детского утренника, возможны дополнительные пожелания (эффекты, красивые переходы и т.д.). Работаю в Adobe Premiere Pro.
Также вдобавок владею навыками моушн-дизайн на базе Adobe After Effects. Могу сделать для вас рекламный ролик.
Более подробная информация по телефону (What's App) или на почту (возможно также в VK). Примеры своих работ предоставлю, не позволю вам усомниться в своих навыках. Работаю удаленно. Принимаю предложения от продакшн-студий о сотрудничестве.
Некоторые примеры моих недавних работ:
https://drive.google.com/open?id=1uUo3rldUHvAQbhvVpNO4bcCJGFB5EUfE
https://drive.google.com/open?id=1AUogJJpnStbffSWFpsGxfYTqwmgL4cse
https://drive.google.com/open?id=1NskMl1VKpDqjXLD15L3XcupOYvNHC5-e
https://drive.google.com/open?id=1VkMcbLd-6BZuTclN0m5z3I8vV7XncHhp
По поводу цены все персонально и зависит от сложности работы.