Професійний підбір та встановлення газобалонного обладнання

Установка автомобільного газового обладнання дозволить істотно знизити витрати на паливо, а також продовжити термін служби циліндропоршневої групи. Компанія «ГБО Львів» пропонує послуги з встановлення та сервісного обслуговування ГБО від кращих світових виробників за прийнятними цінами.

Установка ГБО. Ми є прямими партнерами провідних світових виробників, з якими працюємо безпосередньо і без посередників. Це дозволяє пропонувати клієнтам найнижчі ціни на установку і обслуговування газобалонного обладнання. Надаємо допомогу в навчанні фахівців, консультуємо з усіх питань, пов'язаних з відкриттям і розвитком фірм для установки ГБО. Допоможемо налагодити безперебійні поставки комплектуючих та спеціалізованого обладнання. Фахівці нашої компанії регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, переймають досвід провідних фахівців цієї галузі з усього світу. Детальна інформація на нашому сайті http://quantgbo.lviv.ua