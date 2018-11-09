quarty

Виталий Тарасюк quarty

 
28 летБеларусь/Брест
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаем продающие и имиджевые видео для вашего бизнеса!

Создаем продающие и имиджевые видео для вашего бизнеса!

- Более 100 успешных проектов!

- Продвигаем и выводим видео в ТОП- Сроки от 10 дней- Цена от 100$

Пиши прямо сейчас и получи бесплатную консультацию!Группа вк: https://vk.com/mr_tarasiuk

Я Вк: https://vk.com/quarty

Instagram: https://www.instagram.com/mr.tarasiuk/

Telegram/Viber/WhatsApp: +37529 548-0-444

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$200
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Отзывы заказчиков
nohay1
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Анимационный ролик
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