r_serebryakov

Роман Серебряков r_serebryakov

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Позволю своим работам говорить самим за себя!
  • Приветствую, меня зовут Серебряков Роман, я начинающий дизайнер с горящими руками, готовыми приняться за самую разнообразную работу. Я специализируюсь на логотипах и с удовольствием приложу все усилия для разработки запоминающегося символа именно вашей компании/дела в кратчайшие сроки!
  • В случае сотрудничества, для наилучшего результата, прошу предоставлять как можно больше информации о вашей деятельности, для того, чтобы как можно чётче понять и прочувствовать то, что нужно именно вам.
  • Будет просто замечательно, если вы укажете следующее:
  • Название
  • (Опционально) Слоган, который вы бы хотели видеть на своём логотипе
  • Тип деятельности
  • Целевую аудиторию
  • Стилистические предпочтения (Геометричность/Естественность; Минималистичность/Детализованность; Серьёзность(Строгость)/Игривость и т.п.)
  • (Опционально) Предпочтительные цвета работы
  • Примеры вдохновляющих вас работ
  • Все работы будут выполнены в векторной графике, что позволяет изменять их без каких-либо потерь в качестве изображения. По требованию предоставлю любой формат изображения от PNG до TIFF.
  • Гарантирую своевременность и полную оригинальность выполняемых работ.
  • Я всегда открыт к вашим пожеланиям, поэтому в случае изменения ситуации, я постараюсь как можно быстрее адаптироваться к сменившимся условиям.
  • Портфолио:   https://www.behance.net/romaserebryakov/
  • По всем остальным вопросам, можете обращаться в социальных сетях, по почте или в личные сообщения.

Портфолио