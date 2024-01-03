Позволю своим работам говорить самим за себя!
- Приветствую, меня зовут Серебряков Роман, я начинающий дизайнер с горящими руками, готовыми приняться за самую разнообразную работу. Я специализируюсь на логотипах и с удовольствием приложу все усилия для разработки запоминающегося символа именно вашей компании/дела в кратчайшие сроки!
- В случае сотрудничества, для наилучшего результата, прошу предоставлять как можно больше информации о вашей деятельности, для того, чтобы как можно чётче понять и прочувствовать то, что нужно именно вам.
- Будет просто замечательно, если вы укажете следующее:
- Название
- (Опционально) Слоган, который вы бы хотели видеть на своём логотипе
- Тип деятельности
- Целевую аудиторию
- Стилистические предпочтения (Геометричность/Естественность; Минималистичность/Детализованность; Серьёзность(Строгость)/Игривость и т.п.)
- (Опционально) Предпочтительные цвета работы
- Примеры вдохновляющих вас работ
- Все работы будут выполнены в векторной графике, что позволяет изменять их без каких-либо потерь в качестве изображения. По требованию предоставлю любой формат изображения от PNG до TIFF.
- Гарантирую своевременность и полную оригинальность выполняемых работ.
- Я всегда открыт к вашим пожеланиям, поэтому в случае изменения ситуации, я постараюсь как можно быстрее адаптироваться к сменившимся условиям.
- Портфолио: https://www.behance.net/romaserebryakov/
- По всем остальным вопросам, можете обращаться в социальных сетях, по почте или в личные сообщения.
Портфолио
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