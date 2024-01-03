Позволю своим работам говорить самим за себя!

Приветствую, меня зовут Серебряков Роман, я начинающий дизайнер с горящими руками, готовыми приняться за самую разнообразную работу. Я специализируюсь на логотипах и с удовольствием приложу все усилия для разработки запоминающегося символа именно вашей компании/дела в кратчайшие сроки!

В случае сотрудничества, для наилучшего результата, прошу предоставлять как можно больше информации о вашей деятельности, для того, чтобы как можно чётче понять и прочувствовать то, что нужно именно вам.

Будет просто замечательно, если вы укажете следующее:

Название

(Опционально) Слоган, который вы бы хотели видеть на своём логотипе

Тип деятельности

Целевую аудиторию

Стилистические предпочтения (Геометричность/Естественность; Минималистичность/Детализованность; Серьёзность(Строгость)/Игривость и т.п.)

(Опционально) Предпочтительные цвета работы

Примеры вдохновляющих вас работ