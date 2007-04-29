Участие в создании крупных интернет-проектов, создание сайтов-визиток, техническая поддержка сайтов.

Создам сайт-визитку (без использования баз данных и PHP) в короткие сроки. Возможен редизайн сайта, а так же последующая поддержка и развитие.

3-5 страниц - 100-200$

5-10 страниц 200-300$

Стоимость редизайна и технической поддержки определяется для каждого конкретного случая.

Отличное знание html, dhtml, css, имеются навыки бестабличной верстки.

Исполнительна, ответственна, креативна.