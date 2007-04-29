Участие в создании крупных интернет-проектов, создание сайтов-визиток, техническая поддержка сайтов.
Создам сайт-визитку (без использования баз данных и PHP) в короткие сроки. Возможен редизайн сайта, а так же последующая поддержка и развитие.
3-5 страниц - 100-200$
5-10 страниц 200-300$
Стоимость редизайна и технической поддержки определяется для каждого конкретного случая.
Отличное знание html, dhtml, css, имеются навыки бестабличной верстки.
Исполнительна, ответственна, креативна.
Действие аккаунта приостановлено!