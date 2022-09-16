Создание уникального дизайна для вашего сайта, логотип, баннер на сайт, полиграфия, быстро и недорого!
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По итогу работы вы получаете грамотный psd-файл ( именованные слои, группы итд), tiff готовый под печать с учётом всех требований типографии, .ai .eps .pdf со всем необходимым для дальнейшего использования.
Регламент работы:
К работе приступаю после утверждения меня исполнителем проекта.
От вас необходимо согласованное техническое задание, либо при его отсутствии пришлю вам бриф, который необходимо будет заполнить.
Стоимость работ:
Дизайн сайтов:
главная - от 70$, внутренние - от 20$
Логотипы:
от 30$ (без гайдлайна), от 50$ (с гайдлайном)
Полиграфия:
визитки - 20$, другая печатная продукция обговаривается индивидуально
График работы:
с 10.00 до 19.00 по Киеву, в будние дни
работа в выходные дни обговаривается индивидуально.
Варианты оплаты:
Webmoney (WMZ, WMR, WMU)
Перевод на карту (Приватбанк, Укрсиббанк)
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