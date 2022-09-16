Индивидуальный дизайн быстро и недорого

Создание уникального дизайна для вашего сайта, логотип, баннер на сайт, полиграфия, быстро и недорого!

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По итогу работы вы получаете грамотный psd-файл ( именованные слои, группы итд), tiff готовый под печать с учётом всех требований типографии, .ai .eps .pdf со всем необходимым для дальнейшего использования.

Регламент работы:

К работе приступаю после утверждения меня исполнителем проекта.

От вас необходимо согласованное техническое задание, либо при его отсутствии пришлю вам бриф, который необходимо будет заполнить.

Стоимость работ:

Дизайн сайтов:

главная - от 70$, внутренние - от 20$

Логотипы:

от 30$ (без гайдлайна), от 50$ (с гайдлайном)

Полиграфия:

﻿визитки - 20$, другая печатная продукция обговаривается индивидуально

График работы:

с 10.00 до 19.00 по Киеву, в будние дни

работа в выходные дни обговаривается индивидуально.

Варианты оплаты:

Webmoney (WMZ, WMR, WMU)

Перевод на карту (Приватбанк, Укрсиббанк)