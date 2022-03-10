Приветствую, уважаемый заказчик!
Меня зовут Роман. Моя основная специализация - менеджер по работе с клиентами, консультант, контент-менеджер.
Услуги, которые я предоставляю:
- Поддержка и консультирование ваших клиентов через систему тикетов, соц сети, почту, мессенджеры, онлайн-чаты
- Модерирование сообществ, страниц в соц сетях, различных ресурсов
- Ручное наполнение интернет-магазинов, сайтов (без написания текстов)
- Ручной сбор и обработка различной информации по ТЗ, занесение данных в Excel
- Различные варианты рутинной работы
! Обзвоны и телефонные продажи не осуществляю !
Опыт и навыки:
- Отличное знание компьютера и умение работать с MS Office, Photoshop и другими программами, которые упрощают процесс работы
- Базовые знания html, php, mySQL, SEO
О себе:
- Ответственно подхожу к каждому проекту. Работаю четко и слаженно
- Легко обучаем. Если возникают вопросы по работе - сразу задаю
- Сдаю всегда в срок. Но проекты "на вчера" не беру
- Адекватен, стрессоустоичив, вежлив
- Всегда на связи
Варианты оплаты:
- Безопасная сделка
- Webmoney
- Юmoney
- Карта Приватбанка
Готов рассмотреть другие варианты заданий.Стоимость, условия и сроки исполнения обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
- GiperHost - хостинг-провайдер (2008-2010)308 просмотров
- KirHost.com - хостинг-провайдер (2010-2011)228 просмотров
- Foxlaboratory - хостинг компания (2011-2012)263 просмотра
- MIRhosting (2012)239 просмотров
- Cadedic - хостинг-провайдер (2016)235 просмотров