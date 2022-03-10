Менеджер по работе с клиентами, консультант, контент-менеджер

Приветствую, уважаемый заказчик!

Меня зовут Роман. Моя основная специализация - менеджер по работе с клиентами, консультант, контент-менеджер.

Услуги, которые я предоставляю:

- Поддержка и консультирование ваших клиентов через систему тикетов, соц сети, почту, мессенджеры, онлайн-чаты

- Модерирование сообществ, страниц в соц сетях, различных ресурсов

- Ручное наполнение интернет-магазинов, сайтов (без написания текстов)

- Ручной сбор и обработка различной информации по ТЗ, занесение данных в Excel

- Различные варианты рутинной работы

! Обзвоны и телефонные продажи не осуществляю !

Опыт и навыки:

- Отличное знание компьютера и умение работать с MS Office, Photoshop и другими программами, которые упрощают процесс работы

- Базовые знания html, php, mySQL, SEO

О себе:

- Ответственно подхожу к каждому проекту. Работаю четко и слаженно

- Легко обучаем. Если возникают вопросы по работе - сразу задаю

- Сдаю всегда в срок. Но проекты "на вчера" не беру

- Адекватен, стрессоустоичив, вежлив

- Всегда на связи

Варианты оплаты:

- Безопасная сделка

- Webmoney

- Юmoney

- Карта Приватбанка

Готов рассмотреть другие варианты заданий.Стоимость, условия и сроки исполнения обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!