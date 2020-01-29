Freelancer

В бизнесе с 16 лет. Понимаю как сторону заказчика так и исполнителя. Максимально адекватен в общении с абсолютно разными людьми. В данный момент развиваю свой бизнес на рынках СНГ и США, в свободное время занимаюсь фрилансом. О моих навыках: высокий уровень английского как разговорный так и переводы. Опыт в разных направлениях: интернет магазины, таргет, продюссирование экспертов (парфюмерия), продвижение инстаграм аккаунтов (подарки, мебель), раскрутка фейсбук страниц (рекорд 3000+ подписчиков за 2 месяца в нишу морепродукты) и групп. Навыки делового общения, копирайтинг.Ключевые навыки: переводы, копирайтинг, рерайтинг, маркетинг, продажи