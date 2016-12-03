rawnames

Юрий rawnames

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Main

 Хорошо знающий своё дело копирайтер. Занимаюсь рерайтом. Специализируюсь на следующих темах: психология, реклама, блог, описание, отзывы. 

Психология является любимой темой!

Полное описание желаемого со всеми нюансами и оговорками, дабы избежать недопониманий, конфликтов. Этого хватит с лихвой для удовлетворения потребностей обеих сторон.Услуги: Рерайтинг, 

тексты для SMM, описание товаров, тексты на главную страницу, тексты для e-mail рассылок, тексты в App Store/Google Play, тексты для буклетов, листовок, брошюр 

Выполнение горящих заказов.