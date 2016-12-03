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Хорошо знающий своё дело копирайтер. Занимаюсь рерайтом. Специализируюсь на следующих темах: психология, реклама, блог, описание, отзывы.

Психология является любимой темой!

Полное описание желаемого со всеми нюансами и оговорками, дабы избежать недопониманий, конфликтов. Этого хватит с лихвой для удовлетворения потребностей обеих сторон.Услуги: Рерайтинг,

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Выполнение горящих заказов.