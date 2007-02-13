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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
17 лет назад
Быстро, качественно и без лишних вопросов! Спасибо!
Ответный отзыв
Все ок, надежный заказчик.
$30
10 баллов
17 лет назад
Ответный отзыв
Все было отлично и без проблем!