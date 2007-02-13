rayanna

Анна rayanna

 
43 годаПольша/Вроцлав
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
korenburg
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Требуется: сделать рекламные баннеры для форума!
Быстро, качественно и без лишних вопросов! Спасибо!
Все ок, надежный заказчик.
Ответный отзыв
love-shop
Гость 
78 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Переработка банера + разработка новых
все OK
Все было отлично и без проблем!
Ответный отзыв