Raysounds

Мой профиль - графический и саунд дизайн; Тем не менее я работаю также с текстами, версткой и видеомонтажом; работаю быстро, существенно, оригинально.

По первому образованию журналист, по второму арт-критик; работал в СМИ (TimeOut, Югополис, Краснодарские известия) и в музейной индустрии ("Русский музей").

Участвовал в конференциях (Лихоносовские чтения 2017, Смольные чтения 2018 и Международный Российский Эстетический конгресс 2018), получил приз зрительских симпатий Invisible Films за фильм "Про Одесскх воров" (2019)