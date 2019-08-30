Raysounds
Мой профиль - графический и саунд дизайн; Тем не менее я работаю также с текстами, версткой и видеомонтажом; работаю быстро, существенно, оригинально.
По первому образованию журналист, по второму арт-критик; работал в СМИ (TimeOut, Югополис, Краснодарские известия) и в музейной индустрии ("Русский музей").
Участвовал в конференциях (Лихоносовские чтения 2017, Смольные чтения 2018 и Международный Российский Эстетический конгресс 2018), получил приз зрительских симпатий Invisible Films за фильм "Про Одесскх воров" (2019)
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Очень душевно выполненная работа! Быстро, качественно и демократично по цене))
Ответный отзыв
Четкий и грамотный заказ, все найс
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $3от 5 часов
нет рейтинга