realAndrei

Программист, программист 1С, веб-программист, разработчик баз данных

ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ

––––––––––––––––––––––

Используемые технологии:

- PHP 4/5

- MySQL 3/4/5

- HTML 4.01 / XHTML 1.0/1.1

- CSS 2/3

- JavaScript, AJAX

БАЗЫ ДАННЫХ

––––––––––––

Знание СУБД:

- MySQL

- MSSQL

- InterBase

- Oracle

Знание языков:

- SQL

- T-SQL

- PL-SQL

1С ПРОГРАММИРОВАНИЕ

–––––––––––––––––––––

Знание платформ:

- 1С 7.7/8.0/8.1

Знание типовых конфигураций:

- 1С: Зарплата и кадры

- 1С: Зарплата и Управление персоналом, ред. 2.1

- 1С: Зарплата и Управление персоналом, ред. 2.5

- 1С: Управление производственным предприятием, ред. 1.2

Сертификаты:

- «1С:Профессионал»: Сертификат «1С:Зарплата и Кадры 7.7 – практическое применение типовой конфигурации»

- «1С:Специалист»: Сертификат об аттестации на фирме «1С» по программному продукту «1С:Зарплата и Кадры 7.7»

- «1С:Профессионал»: Сертификат на знание особенностей и применение программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8.0»

- «1С:Специалист» по конфигурированию и внедрению подсистем расчета зарплаты и управления персоналом в прикладных решениях «1С:Предприятия 8» (по редакции 2.5)

- «1С:Профессионал» по подсистеме «Бюджетирование» в «1С:Предприятие 8. Управление Производственным Предприятием»

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

–––––––––––––––––––––––––––––––

Знание языков:

- Borland Delphi

- MS Visual Studio