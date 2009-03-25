realAndrei

Андрей Птичкин realAndreirealAndrei
ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Используемые технологии:
- PHP 4/5
- MySQL 3/4/5
- HTML 4.01 / XHTML 1.0/1.1
- CSS 2/3
- JavaScript, AJAX
БАЗЫ ДАННЫХ
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Знание СУБД:
- MySQL
- MSSQL
- InterBase
- Oracle
Знание языков:
- SQL
- T-SQL
- PL-SQL
1С ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Знание платформ:
- 1С 7.7/8.0/8.1
Знание типовых конфигураций:
- 1С: Зарплата и кадры
- 1С: Зарплата и Управление персоналом, ред. 2.1
- 1С: Зарплата и Управление персоналом, ред. 2.5
- 1С: Управление производственным предприятием, ред. 1.2
Сертификаты:
- «1С:Профессионал»: Сертификат «1С:Зарплата и Кадры 7.7 – практическое применение типовой конфигурации»
- «1С:Специалист»: Сертификат об аттестации на фирме «1С» по программному продукту «1С:Зарплата и Кадры 7.7»
- «1С:Профессионал»: Сертификат на знание особенностей и применение программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8.0»
- «1С:Специалист» по конфигурированию и внедрению подсистем расчета зарплаты и управления персоналом в прикладных решениях «1С:Предприятия 8» (по редакции 2.5)
- «1С:Профессионал» по подсистеме «Бюджетирование» в «1С:Предприятие 8. Управление Производственным Предприятием»
ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Знание языков:
- Borland Delphi
- MS Visual Studio