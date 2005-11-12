ФИО: Барков Александр Андреевич
Дата рождения: 13.02.1984
Место жительства: Санкт-Петербург, Петродворец, ул.Ботаничаеская д.70\3 кв.119
Образование:
2000-2005 Санкт-Петербургский Государственный Университет,
Математико-механический факультет, специальность прикладная математика и информатика, кафедра теоретической кибернетики.
Языки: Английский технический,письменный, немецкий начальный уровень.
Профессиональные навыки:
Опытный пользователь ПК, знание MS Windows, MS Word, MS excel, работа с графическими пакетами(Photoshop), Pascal, MySQL , MatLab, Интернет.