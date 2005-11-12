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Alexander Barkov record

 
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18 лет на фриланс-бирже
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18 лет назад

ФИО: Барков Александр Андреевич

Дата рождения: 13.02.1984

Место жительства: Санкт-Петербург, Петродворец, ул.Ботаничаеская д.70\3 кв.119

Образование:

2000-2005 Санкт-Петербургский Государственный Университет,

Математико-механический факультет, специальность прикладная математика и информатика, кафедра теоретической кибернетики.

Языки: Английский технический,письменный, немецкий начальный уровень.

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК, знание MS Windows, MS Word, MS excel, работа с графическими пакетами(Photoshop), Pascal, MySQL , MatLab, Интернет.

MySQL