О себе

Всем добрый день, занимаюсь веб-разработкой полтора года, многое изучил, есть не малый опыт в данной сфере!

Знания: html css bootsrtrap js jquery php mysql wordpress. На html и css делаю высококачественные шаблоны, которые адаптируются под все экраны (компьютер, планшет, телефон). Bootsrtrap - для ускорения создания шаблона! Js и Jquеry для создания динамики и анимации. Использую wordpress, чтобы сажать шаблоны на движок!

А php и mysql использую чтобы создавать движки под определенные задачи!