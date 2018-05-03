Обучение игре на шестиструнной гитаре Цель программы: создание комплекса условий для развития творческой, активной личности через формирование навыков игры на гитаре. Задачи программы: Обучающие: - познакомить с историей и современными направлениями развития музыкального искусства; - обучить основам игры на шестиструнной гитаре; - сформировать навыки игры в ансамбле; - предоставить воспитанникам возможность участия в концертной и конкурсной деятельности; - приобщить детей к «золотому фонду» народной, современной и авторской песни; Развивающие: - выявить и развить творческие и музыкальные способности; - формировать навыки сценической культуры; - развить мотивацию к познанию и творчеству; - развить духовно-нравственный и эстетический потенциал ребенка. Воспитательные: - воспитать деловые качества личности: активность, трудолюбие, коммуникабельность; - активизировать общественно-полезную и социально-значимую деятельность; - сформировать коммуникативную,социальную,этическую и гражданскую компетентности; - воспитать нравственные качества; - воспитать навыки самостоятельной работы.

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