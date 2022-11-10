Готовый контент для бизнеса в социальных сетях от 0 до версии ТОП

Здравствуйте! Меня зовут Анна.

Экономлю время заказчика!

Предлагаю:

-фотоконтент для социальных сетей от предмета до портрета (вк, Инстаграм, фейсбук, медиа ресурсов)

- готовность фотоконтента за 24 ч

- обработку и ретушь фотографий (базовая (детальная) фоторетушь, каталожка, лукбук, обтравка, смена фона, коллажирование и прочее)

- создание акварельных иллюстраций, логотипов, свадебных пригласительных

- продвижение и ведение бизнес профилей в Инстаграм ( от подготовки профиля к рекламе до настройки таргетированной рекламы)

- работаю с душой, но за деньги

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Контактная информация:

[email protected],

@anna_designer76,

@anna_retoucher76

@anna_majorphoto

WhatsApp/Viber 8(961)162-0492