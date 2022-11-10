Готовый контент для бизнеса в социальных сетях от 0 до версии ТОП
Здравствуйте! Меня зовут Анна.
Экономлю время заказчика!
Предлагаю:
-фотоконтент для социальных сетей от предмета до портрета (вк, Инстаграм, фейсбук, медиа ресурсов)
- готовность фотоконтента за 24 ч
- обработку и ретушь фотографий (базовая (детальная) фоторетушь, каталожка, лукбук, обтравка, смена фона, коллажирование и прочее)
- создание акварельных иллюстраций, логотипов, свадебных пригласительных
- продвижение и ведение бизнес профилей в Инстаграм ( от подготовки профиля к рекламе до настройки таргетированной рекламы)
- работаю с душой, но за деньги
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Контактная информация:
@anna_designer76,
@anna_retoucher76
@anna_majorphoto
WhatsApp/Viber 8(961)162-0492
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инстаграм (профиль до/после)165 просмотров
- Прибинтованный портрет на холсте150 просмотров
- Акварельный дизайн202 просмотра
- Акварельный дизайн174 просмотра
- Акварельный дизайн343 просмотра
- Портрет в стиле поп-арт и не только173 просмотра
- Векторные картинки167 просмотров
- Готовые макеты логотипов212 просмотров
- Логотип162 просмотра
- Примеры логотипов, фирменного стиля190 просмотров
- Обтравка117 просмотров
- Коллажирование206 просмотров