Векторные иллюстрации и векторная графика, арт портреты . Цена работы зависит от сложности.
Всем привет! Меня зову Ару и мне восемнадцать зим✨
Живу в самом сердце своей страны и занимаюсь творчеством. Я дизайнер-иллюстратор. С удовольствием и любовью нарисую векторные иллюстраций и не менее прекрасные арты для ваших:
Гайдов
Чек-листок
Трекерам и тд
Почему Я?
Постоянно онлайн
Хороший юмор
Здоровый перфекционизм
Горящие глаза и желания работать.
Портфолио
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