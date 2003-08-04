Векторные иллюстрации и векторная графика, арт портреты . Цена работы зависит от сложности.

Всем привет! Меня зову Ару и мне восемнадцать зим✨

Живу в самом сердце своей страны и занимаюсь творчеством. Я дизайнер-иллюстратор. С удовольствием и любовью нарисую векторные иллюстраций и не менее прекрасные арты для ваших:

Гайдов

Чек-листок

Трекерам и тд

Почему Я?

Постоянно онлайн

Хороший юмор

 Здоровый перфекционизм

Горящие глаза и желания работать.