retwein

Аружан Беркимбаева retwein

 
20 летКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Векторные иллюстрации и векторная графика, арт портреты . Цена работы зависит от сложности.

Всем привет! Меня зову Ару и мне восемнадцать зим✨

Живу в самом сердце своей страны и занимаюсь творчеством. Я дизайнер-иллюстратор. С удовольствием и любовью нарисую векторные иллюстраций и не менее прекрасные арты для ваших:

 Гайдов

 Чек-листок

 Трекерам и тд

Почему Я?

  Постоянно онлайн

  Хороший юмор

   Здоровый перфекционизм

  Горящие глаза и желания работать.

Портфолио