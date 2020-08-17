1. Цель:
Реализация имеющихся и получение новых опыта и знаний с возможностью личностного и профессионального роста.
2. Оплата:
По результатам предварительного собеседования, в зависимости от объема и характера поставленных задач и
личной компетенции.
3. Образование:
Основное, высшее юридическое (два диплома, один красный)
2000 -2006г. Ставропольский институт им. В.Д. Чурсина (гражданско-правовая специализация)
4. Опыт работы:
1996-1999гг Частная коммерческая деятельность в сфере торговли
2000-2003гг Частная коммерческая деятельность в сфере IT-технологий (разработка и внедрение IP-телефонии на базе мобильной связи )
2004-2004гг.Специалист первой категории, юрисконсульт ОФК (Отделение Федерального Казначейства) по г.
Пятигорску Ставропольского края.
2004-20012гг Частная коммерческая деятельность: оптово-розничная торговля строительными, отделочными и
сопутствующими материалами, обслуживание строительных компаний и частных лиц,
комплектация объектов, участие в тендерах федеральных проектов, дистрибуция
продукции ведущих заводов- производителей ЮФО России.
2012г. Организация и развитие торговой компании по реализации хозяйственных и иных бытовых товаров. Подбор, обучение
и управление персоналом отдела продаж через сеть торговых представителей.
2012-2014гг Заместитель генерального директора ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 911» по общим вопросам, Член правления
общественной организации СРОО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ БАНКОВСКИХ ЗАЕМЩИКОВ
911»; Юридическая деятельность в области правоотношений в банковской сфере,
представление интересов в банках и иных кредитных организациях, судах общей
юрисдикции, арбитражных судах, ФССП (службе судебных приставов)
5. Профессиональные навыки:
- опыт ведения переговоров, подбора, обучения, адаптации, мотивации персонала (практика составления и реализации скринов
холодных звонков в сферах продаж различных категорий)
- опыт реализации рекламных компаний (эффективное распределение бюджета рекламной компании с учетом
социальных и иных критериев потенциальных клиентов)
- опыт создания тематических статей для публикации в средствах массовой информации рекламно-информационного
характера.
умение планировать и прогнозировать;
умение убеждать.
6. Общая информация:
В связи с тяжелым состоянием здоровья отца, проживающего в г. Тбилиси, Грузия, я изменил местожительство и переехал
на длительное время в эту страну. На настоящий момент нахожусь в поиске удаленного
трудоустройства с адекватной оплатой в соответствии с характером поставленных
задач и личных профессиональных навыков.
7. Дополнительная информация:
Семейное положение: холост
Знание языков: Родной – русский, английский – базовый уровень
Наличие водительских прав: Категория «B»
Опытный пользователь ПК (Офисные программы,Интернет и многие др., )