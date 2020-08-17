Рассмотрю все варианты с адекватной оплатой в соответствии с характером поставленных задач и личных профессиональных навыков.

1. Цель:

Реализация имеющихся и получение новых опыта и знаний с возможностью личностного и профессионального роста.

2. Оплата:

По результатам предварительного собеседования, в зависимости от объема и характера поставленных задач и

личной компетенции.

3. Образование:

Основное, высшее юридическое (два диплома, один красный)

2000 -2006г. Ставропольский институт им. В.Д. Чурсина (гражданско-правовая специализация)

4. Опыт работы:

1996-1999гг Частная коммерческая деятельность в сфере торговли

2000-2003гг Частная коммерческая деятельность в сфере IT-технологий (разработка и внедрение IP-телефонии на базе мобильной связи )

2004-2004гг.Специалист первой категории, юрисконсульт ОФК (Отделение Федерального Казначейства) по г.

Пятигорску Ставропольского края.

2004-20012гг Частная коммерческая деятельность: оптово-розничная торговля строительными, отделочными и

сопутствующими материалами, обслуживание строительных компаний и частных лиц,

комплектация объектов, участие в тендерах федеральных проектов, дистрибуция

продукции ведущих заводов- производителей ЮФО России.

2012г. Организация и развитие торговой компании по реализации хозяйственных и иных бытовых товаров. Подбор, обучение

и управление персоналом отдела продаж через сеть торговых представителей.

2012-2014гг Заместитель генерального директора ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 911» по общим вопросам, Член правления

общественной организации СРОО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ БАНКОВСКИХ ЗАЕМЩИКОВ

911»; Юридическая деятельность в области правоотношений в банковской сфере,

представление интересов в банках и иных кредитных организациях, судах общей

юрисдикции, арбитражных судах, ФССП (службе судебных приставов)

5. Профессиональные навыки:

- опыт ведения переговоров, подбора, обучения, адаптации, мотивации персонала (практика составления и реализации скринов

холодных звонков в сферах продаж различных категорий)

- опыт реализации рекламных компаний (эффективное распределение бюджета рекламной компании с учетом

социальных и иных критериев потенциальных клиентов)

- опыт создания тематических статей для публикации в средствах массовой информации рекламно-информационного

характера.

умение планировать и прогнозировать;

умение убеждать.

6. Общая информация:

В связи с тяжелым состоянием здоровья отца, проживающего в г. Тбилиси, Грузия, я изменил местожительство и переехал

на длительное время в эту страну. На настоящий момент нахожусь в поиске удаленного

трудоустройства с адекватной оплатой в соответствии с характером поставленных

задач и личных профессиональных навыков.

7. Дополнительная информация:

Семейное положение: холост

Знание языков: Родной – русский, английский – базовый уровень

Наличие водительских прав: Категория «B»

Опытный пользователь ПК (Офисные программы,Интернет и многие др., )