SEO специалист

Последние несколько лет занимаюсь SEO оптимизацией. Стараюсь сделать свою работу быстро, качественно и максимально прозрачно для заказчика.

Предлагаю следующие услуги:

- Подбор ключевых слов;

- Внутренняя оптимизация сайта;

- Заполнение тегов;

- Написание текстов;

- Размещение статей и отзывов на тематических площадках;

- Настройка Яндекс.Директ и GoogleAdwords;

- Установка счетчиков;

- Регистрацию во всевозможных каталогах и партнерках;

- Подбор и закупка ссылок.