SEO специалист
Последние несколько лет занимаюсь SEO оптимизацией. Стараюсь сделать свою работу быстро, качественно и максимально прозрачно для заказчика.
Предлагаю следующие услуги:
- Подбор ключевых слов;
- Внутренняя оптимизация сайта;
- Заполнение тегов;
- Написание текстов;
- Размещение статей и отзывов на тематических площадках;
- Настройка Яндекс.Директ и GoogleAdwords;
- Установка счетчиков;
- Регистрацию во всевозможных каталогах и партнерках;
- Подбор и закупка ссылок.
Действие аккаунта приостановлено!