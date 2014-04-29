Добро пожаловать!

Буду рад вам помочь.

Спасибо за уделённое внимание.

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Гарантирую:

Порядочность и добросовестность.

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Оперативную обратную связь по всем вопросам (даже после завершения сотрудничества)

Работу до конечного результата (пока клиент не будет доволен)

Не верстаю. С моей стороны качественный дизайн и корректно подготовленный psd-файл.

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Как происходит работа:

1. Обсуждение технического задания (ТЗ).

2. Предоплата 30%.

3. Создание прототипов (пункт желательный, позволяет избежать многих проблем в дальнейшем).

4. Утверждение.

5. Создание дизайна.

6. Утверждение.

7. Оплата остальных 70%.

8. Передача исходников и всех сопутствующих материалов.

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Оплата:

Приватбанк, Яндекс-деньги, Безопасная сделка.

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Общение:

Веблансер, почта или скайп.

Почта: [email protected]

Скайп: rikitikitao