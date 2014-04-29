Буду рад вам помочь.
Спасибо за уделённое внимание.
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Гарантирую:
Порядочность и добросовестность.
Соблюдение сроков.
Качественную работу.
Оперативную обратную связь по всем вопросам (даже после завершения сотрудничества)
Работу до конечного результата (пока клиент не будет доволен)
Не верстаю. С моей стороны качественный дизайн и корректно подготовленный psd-файл.
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Как происходит работа:
1. Обсуждение технического задания (ТЗ).
2. Предоплата 30%.
3. Создание прототипов (пункт желательный, позволяет избежать многих проблем в дальнейшем).
4. Утверждение.
5. Создание дизайна.
6. Утверждение.
7. Оплата остальных 70%.
8. Передача исходников и всех сопутствующих материалов.
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Оплата:
Приватбанк, Яндекс-деньги, Безопасная сделка.
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Общение:
Веблансер, почта или скайп.
Почта: [email protected]
Скайп: rikitikitao
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- Меню паблика "Парадигмы успеха"347 просмотров