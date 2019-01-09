Студия дизайна интерьеров и рекламной продукции Rina&Lina - дизайн проекты, визуализации, дизайн и печать рекламы

Мы - Рина и Лина, были рождены для создания гармонии, уюта и красоты в ваших домах и сердцах! Мы развиваемся в самых разных направлениях. Творчество поглощает нас с головой, и мы рады делиться с вами своими работами, а также готовы к сотрудничеству!

А вы знали, что за определением «дизайн-проект - это строительные чертежи и 3D-фото интерьера», стоят недели плодотворной работы дизайнера и заказчика?! Именно такой союз приводит к самым лучшим результатам. Дизайн-проект может быть как в электронном виде так и в распечатанном.

В нашу трудовую деятельность также входят проекты и разработка многих видов рекламной продукции, вплоть до создания фирменного стиля для начинающей, или уже действующей компании, фирмы. Разработка логотипа любой сложности и бренда компании, которые в дальнейшем могут быть использованы на любых информативных поверхностях(блоках) для рекламного продвижения.

Мы увлекаемся и любим живопись, наши работы принимают участие на различных выставках и просто украшают интерьеры Ваших домов. С удовольствием создадим прекрасную картину на заказ!