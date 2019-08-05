rina_stoneking

Меня зовут Карина, я специалист по веб-дизайну. Уже больше двух лет я проектирую дизайн-макеты для различных типов веб-сайтов и мобильных интерфейсов
Я точно знаю, что веб-дизайн, это не просто красивая картинка. Дизайн должен быть эффективным и работать на вас.
Это обеспечивается только благодаря комплексному подходу:
а) анализу ниши и ЦА
б) созданию вайрфреймов и прототипов, потому что вносить коррективы на этой стадии гораздо проще, чем дорабатывать готовый продукт
в) понимание специфики дизайна под Web, iOS и Android,
г) здравому перфекционизму.
Почему вам нужен такой профессионал как я?
☝️ориентирована на постоянный рост и развитие;
☝️стараюсь сделать каждую работу лучше предыдущей;
☝️могу аргументировано объяснить свое решение;
☝️ответственно подхожу к срокам;
☝️ адекватно воспринимаю конструктивную критику.