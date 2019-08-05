Веб-дизайнер Rina_Stoneking

Меня зовут Карина, я специалист по веб-дизайну. Уже больше двух лет я проектирую дизайн-макеты для различных типов веб-сайтов и мобильных интерфейсов

Я точно знаю, что веб-дизайн, это не просто красивая картинка. Дизайн должен быть эффективным и работать на вас.

Это обеспечивается только благодаря комплексному подходу:

а) анализу ниши и ЦА

б) созданию вайрфреймов и прототипов, потому что вносить коррективы на этой стадии гораздо проще, чем дорабатывать готовый продукт

в) понимание специфики дизайна под Web, iOS и Android,

г) здравому перфекционизму.

Почему вам нужен такой профессионал как я?

☝️ориентирована на постоянный рост и развитие;

☝️стараюсь сделать каждую работу лучше предыдущей;

☝️могу аргументировано объяснить свое решение;

☝️ответственно подхожу к срокам;

☝️ адекватно воспринимаю конструктивную критику.