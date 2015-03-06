Добрый день!
Меня зовут Колбатова Екатерина
Рада приветствовать Вас на своей страничке!
ОБО МНЕ:
КОНТАКТЫ:
E-mail: [email protected]
Skype: rinaarno1
ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее. Магистр. МГХПУ им С.Г. Строганова. Проектирование жилых и общественных интерьеров.
ВЛАДЕНИЕ ПК:
ArchiCAD, AutoCad, Adobe Photoshop. Владею техникой графического и художественного рисунка.
УСЛУГИ:
1.Дизайн и декорирование интерьеров
2.Выполнение чертежей для строителей
3.Выполнение эскизов интерьеров и экстерьеров
4.Подбор предметов декора, мебели, тканей, арт объектов из Европы в тч винтажных.
5.Проектирование мебели под заказ.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Если Вы желаете сотрудничать перед тем, как выбрать исполнителем, свяжитесь со мной для уточнения деталей.
2. Связаться со мной вы можете отправив письмо на почту ([email protected]) , сообщение в Skype (rinaarno1) или приватные сообщения через Веблансер.
2. Начинаю выполнять проект только ПОСЛЕ избрания исполнителем.
3. Работаю исключительно по четкому ТЗ. Если ТЗ не составлено высылаю бриф для заполнения.
ОПЛАТА:
1. Банковская карта VISA
2. Электронная платежная система QIWI (рубли, евро)
- оплата по курсу ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Ознакомление с проектом, уточнение всех деталей.
2. Согласование сроков и цены за проект.
3. Выбор исполнителем на ваш проект.
4. Предоплата в размере 50% от полной суммы за проект (предоплата не взимается только с постоянных заказчиков).
5. Работа над проектом (предоставление вариантов, внесение при необходимости корректировок, утверждение).
6. Постоплата оставшейся суммы за проект.
7. Обмен отзывами.
8. Предоставление с моей стороны всех исходных материалов.
КРАТКО: Выбор исполнителем -> Предоплата 50% -> Работа -> Постоплата -> Отзыв -> Исходники.
СКИДКИ И БОНУСЫ:
1. Скидку может получить постоянный заказчик (оговаривается отдельно).
Благодарю за понимание!
С уважением, Екатерина.