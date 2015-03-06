Дизайн и декор интерьеров

Добрый день!

Меня зовут Колбатова Екатерина

Рада приветствовать Вас на своей страничке!

ОБО МНЕ:

КОНТАКТЫ:

E-mail: [email protected]

Skype: rinaarno1

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее. Магистр. МГХПУ им С.Г. Строганова. Проектирование жилых и общественных интерьеров.

ВЛАДЕНИЕ ПК:

ArchiCAD, AutoCad, Adobe Photoshop. Владею техникой графического и художественного рисунка.

УСЛУГИ:

1.Дизайн и декорирование интерьеров

2.Выполнение чертежей для строителей

3.Выполнение эскизов интерьеров и экстерьеров

4.Подбор предметов декора, мебели, тканей, арт объектов из Европы в тч винтажных.

5.Проектирование мебели под заказ.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Если Вы желаете сотрудничать перед тем, как выбрать исполнителем, свяжитесь со мной для уточнения деталей.

2. Связаться со мной вы можете отправив письмо на почту ([email protected]) , сообщение в Skype (rinaarno1) или приватные сообщения через Веблансер.

2. Начинаю выполнять проект только ПОСЛЕ избрания исполнителем.

3. Работаю исключительно по четкому ТЗ. Если ТЗ не составлено высылаю бриф для заполнения.

ОПЛАТА:

1. Банковская карта VISA

2. Электронная платежная система QIWI (рубли, евро)

- оплата по курсу ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/

СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Ознакомление с проектом, уточнение всех деталей.

2. Согласование сроков и цены за проект.

3. Выбор исполнителем на ваш проект.

4. Предоплата в размере 50% от полной суммы за проект (предоплата не взимается только с постоянных заказчиков).

5. Работа над проектом (предоставление вариантов, внесение при необходимости корректировок, утверждение).

6. Постоплата оставшейся суммы за проект.

7. Обмен отзывами.

8. Предоставление с моей стороны всех исходных материалов.

КРАТКО: Выбор исполнителем -> Предоплата 50% -> Работа -> Постоплата -> Отзыв -> Исходники.

СКИДКИ И БОНУСЫ:

1. Скидку может получить постоянный заказчик (оговаривается отдельно).

Благодарю за понимание!

С уважением, Екатерина.