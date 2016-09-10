Милый Ваш бухгалтер!

Профессиональныенавыки

Знание налогового кодекса РФ, Закона о бухгалтерском учете РФ, Трудовогокодекса РФ. Отличное знание всех участков бухгалтерского учета, умение

составления договоров, кадровый учет, программы 1С 7.7, 8.3, банк-онлайн,

Гарант, консультант-Плюс, Контур-экстерн, СБИС, Word, Excel, Internet. Знание специфики

ведения бизнеса и бухгалтерского учета: оптовая торговля, розничная торговля,

автосервис, автосалон, ресторанный бизнес, охранный бизнес, продажа нежвижимости, аудит, производство (кислородная станция), автозаправочная станция.Умение составлять бизнес-планы, технико-экономические обоснования,

управленческий учет, оформление и получение кредитов в банках. Подготовка и

сдача отчетности в ФНС и фонды.

Компьютерные навыки:

1С 7.7, 1C 8, банк-онлайн, Word, Excel, Internet

Опыт работы

Главный бухгалтер-онлайнООО "Империя моды", г. Казань, частичная занятость. внастоящее времяПолностью ведение всех участков бухгалтерского учета, кадрового учета,составление договоров. Формирование и сдача отчетности в ИФНС и фонды,

регулирование денежных потоков, документооборота, оптимизация налогообложения,

планирование, контроль расходов.Главный бухгалтер-онлайнООО "СУКСУ", г. Казань, частичная занятость. внастоящее времяПолностью ведение всех участков бухгалтерского учета, кадрового учета,составление договоров. Формирование и сдача отчетности в ИФНС и фонды,

регулирование денежных потоков, документооборота, оптимизация налогообложения,

планирование, контроль расходов.08.2009—05.2012Генеральный директор, главный бухгалтерООО "Технология бизнеса", г. Москва, полная занятость.Организация бизнеса с ноля, регистрация компании, поиск помещений подмолочный цех и офис компании, заключение договоров, подбор и обучение

персонала, оформление кредита, организация производственного процесса, организация бухгалтерского учета.06.2007—07.2009Зам.ген.директора по экономическим вопросамООО"Золотая бухта", г. Москва, полная занятость.Руководство бухгалтерией и экономическим отделом (15 чел.), контроль отделаменеджмента, отдела кадров, юридического отдела, организация работы с ноля 130

филиалов по России. Формирование и контроль сдачи отчетности в ИФНС и фонды,

регулирование денежных потоков, документооборота, минимизация налогообложения,

планирование, бюджетирование, контроль расходов, оформление документов и

технико-экономических обоснований для получения кредитов в банках, составление

бизнес-планов, постановка технических задач для программистов. Составление

управленческой отчетности для учредителей фирмы.

Главный бухгалтер 09.2004—05.2007ООО "Игра", г. Казань, полная занятость.Руководство бухгалтерией -5чел., контроль отдела менеджмента, отдела кадров, юридического отдела, .

Формирование и сдача отчетности в ИФНС и фонды, регулирование денежных потоков,

документооборота, минимизация налогообложения, планирование, бюджетирование,

контроль расходов, оформление документов и технико-экономических обоснований

для получения кредитов в банках, составление бизнес-планов, постановка

технических задач для программистов. Составление управленческой отчетности для

учредителей фирмы