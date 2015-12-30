Graphic Design, Project Management
Да прибудет с Вами Сила!
А я, в свою очередь, с радостью Вам сообщаю что всегда открыт к фриланс проектам.
С чем я могу Вам помочь:
- Графический дизайн
- Разработка интерфейсов
- Менеджмент IT проектов
- Разработка Web решений. (у меня есть люди с которыми мы в состоянии делать практически всё=))
С лёгкостью берусь за "горящие" проекты. Адекватные цены. Понимаю что значит - "нам нужно вчера". Ответственное отношение.
Все подробности в любое время по контактным данным.
Жду интересных предложений.