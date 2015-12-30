riplix

Максим Гаврилович riplix

 
36 летЛитва/Вильнюс
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Graphic Design, Project Management

Да прибудет с Вами Сила!

А я, в свою очередь, с радостью Вам сообщаю что всегда открыт к фриланс проектам. 

С чем я могу Вам помочь: 

  • Графический дизайн
  • Разработка интерфейсов
  • Менеджмент IT проектов
  • Разработка Web решений. (у меня есть люди с которыми мы в состоянии делать практически всё=))
   *людей в аренду не сдаю

С лёгкостью берусь за "горящие" проекты. Адекватные цены. Понимаю что значит - "нам нужно вчера". Ответственное отношение. 

Все подробности в любое время по контактным данным. 

Жду интересных предложений. 