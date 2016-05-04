Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, автор статей
Лучше всего разбираюсь в:
-физике и технике (магистр прикладной физики);
-психологии (богатый опыт участия в обучающих программах и применения навыков на практике);
-литературе (так же автор рассказов, стихов и песен);
Обожаю игры - как спортивные, так и компьютерные и настольные.
Творческий человек с живым умом.
Отзывы заказчиков
$200
9 баллов
8 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!