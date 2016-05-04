rirockzone

Роман rirockzone

 
32 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, автор статей

Лучше всего разбираюсь в:

 -физике и технике (магистр прикладной физики);

 -психологии (богатый опыт участия в обучающих программах и применения навыков на практике);

 -литературе (так же автор рассказов, стихов и песен);

Обожаю игры - как спортивные, так и компьютерные и настольные.

Творческий человек с живым умом.

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Alyona666
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
9 баллов
8 лет назад
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