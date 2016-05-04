Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, автор статей

Лучше всего разбираюсь в:

-физике и технике (магистр прикладной физики);

-психологии (богатый опыт участия в обучающих программах и применения навыков на практике);

-литературе (так же автор рассказов, стихов и песен);

Обожаю игры - как спортивные, так и компьютерные и настольные.

Творческий человек с живым умом.