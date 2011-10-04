Компания Rodgar Software основана в 2005 году.

Основные направления работы: создание информационных систем любой сложности, дизайн интерфейсов, графический дизайн, web-дизайн.

Кроме того мы придумываем слоганы, пишем техническую документацию, рисуем баннеры, создаем презентации и еще много чего полезного.

Cегодня в нашей команде работают 11 человек. Среди них программисты, дизайнеры, писатели, редакторы, переводчики, копирайтеры, художники, фотографы и просто талантливые люди.

Среди наших клиентов: большие компании и маленькие фирмы, государственные учреждения и политические организации, различные ЧП, независимые разработчики ПО и другие.

Мы работаем со всеми.