Нужно сверстать сайт (вид в приложении) на Google site. Либо на любом другом бесплатном хостинге (Кроме Ucoz) Буквально на одну страницу. Своеобразная сайт-визитка. И прикрутить платежные системы. Есть psd-исходник вида.
Полиграфическая верстка, технический дизайн любой сложности
Дизайнер с более чем 10-ти летним стажем качественно и оперативно создаст для вас и вашей компании:
1. Листовку. (500-1000 рублей)
2. Буклет (евро). (500-1000 рублей)
3. Каталог. (300-500 рублей за страницу)
4. Годовой отчет. (500-700 рублей за страницу)
5. Календарь (трио – 1000 рублей, "домик" – 500 рублей, "карманный" – 300 рублей)
6. Плакат. (1500 рублей)
7. Рекламный баннер. (1000-2500 рублей)
8. Рекламный модуль в журнал или газету. (300-1000 рублей)
В стоимость входят:
1. 2-3 варианта дизайна.
2. 4 доработки выбранного варианта.
Каждая последующая доработка – +10% от стоимости заказа.
А еще он сможет все это напечатать в добротной и уважаемой типографии и доставить тираж по любому указанному вами адресу.
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- $50Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
12 лет назад
Хороший заказчик, никаких придирок нет, все прошло отлично !
Ответный отзыв
Парень молодец! Заказ выполнил в срок. Может разобраться с проблемой и предложить несколько вариантов решения. Из этого делаю вывод, что делает добросовестно и с душой. Поставленная задача выполнена.