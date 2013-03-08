Полиграфическая верстка, технический дизайн любой сложности

Дизайнер с более чем 10-ти летним стажем качественно и оперативно создаст для вас и вашей компании:

1. Листовку. (500-1000 рублей)

2. Буклет (евро). (500-1000 рублей)

3. Каталог. (300-500 рублей за страницу)

4. Годовой отчет. (500-700 рублей за страницу)

5. Календарь (трио – 1000 рублей, "домик" – 500 рублей, "карманный" – 300 рублей)

6. Плакат. (1500 рублей)

7. Рекламный баннер. (1000-2500 рублей)

8. Рекламный модуль в журнал или газету. (300-1000 рублей)

В стоимость входят:

1. 2-3 варианта дизайна.

2. 4 доработки выбранного варианта.

Каждая последующая доработка – +10% от стоимости заказа.

А еще он сможет все это напечатать в добротной и уважаемой типографии и доставить тираж по любому указанному вами адресу.