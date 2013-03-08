rogashev

Сергей rogashev

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Полиграфическая верстка, технический дизайн любой сложности

Дизайнер с более чем 10-ти летним стажем качественно и оперативно создаст для вас и вашей компании:

1. Листовку. (500-1000 рублей)

2. Буклет (евро). (500-1000 рублей)

3. Каталог. (300-500 рублей за страницу)

4. Годовой отчет. (500-700 рублей за страницу)

5. Календарь (трио – 1000 рублей, "домик" – 500 рублей, "карманный" – 300 рублей)

6. Плакат. (1500 рублей)

7. Рекламный баннер. (1000-2500 рублей)

8. Рекламный модуль в журнал или газету. (300-1000 рублей)

В стоимость входят:

1. 2-3 варианта дизайна.

2. 4 доработки выбранного варианта.

Каждая последующая доработка – +10% от стоимости заказа.

А еще он сможет все это напечатать в добротной и уважаемой типографии и доставить тираж по любому указанному вами адресу.

  • Сайт на одну страничку

    $50

    Нужно сверстать сайт (вид в приложении) на Google site. Либо на любом другом бесплатном хостинге (Кроме Ucoz) Буквально на одну страницу. Своеобразная сайт-визитка. И прикрутить платежные системы. Есть psd-исходник вида.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Сайт на одну страничку
Хороший заказчик, никаких придирок нет, все прошло отлично !
Парень молодец! Заказ выполнил в срок. Может разобраться с проблемой и предложить несколько вариантов решения. Из этого делаю вывод, что делает добросовестно и с душой. Поставленная задача выполнена.
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