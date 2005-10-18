Кравченко Ростислав Валентинович, родился 1.08.1986.
Закончил Уманскую городскую гимназию в 2002 году. В том же году поступил в НТУУ "КПИ" на факультет Информатики и Вычислительной Техники на кафедру Автоматизированных Управляющих Технологий и Систем Управления по специальности Автоматизированные Компьютерные Системы, где и учусь в настоящее время на 4 курсе.
Знания и навыки:
Отличное умение работать в операционных системах Windows, навыки работы в unix-like системах на уровне пользователя.
Опыт прокладки и настройки сетей на основе витой пары и коаксиального кабеля, использования сетевого оборудования Lantech, Surecom, Intel, nVidia, модемов для выделенных линий, офисной техники, сборкикомпьютерной техники с последующей наладкой и сдачей "под ключ".
Опыт написания web-сайтов, навыки программирования на C, Pascal.
Увлекаюсь обработкой цифрового видео и звука.
Знание английского языка на среднем уровне, русский, украинский в совершенстве.
Опыт работы.
2000-2001 Работал в фирме занимающейся сборкой и продажей компьютерной техники и комплектующих.
c 2004 Работаю администратором веб-сайта.
с 2005 Работаю в службе техподдержки инетрнет-провайдера.
Личные качества:
Коммуникабельность, умение работать с людьми, целеустремлённость, трудолюбие.