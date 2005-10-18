Кравченко Ростислав Валентинович, родился 1.08.1986.

Закончил Уманскую городскую гимназию в 2002 году. В том же году поступил в НТУУ "КПИ" на факультет Информатики и Вычислительной Техники на кафедру Автоматизированных Управляющих Технологий и Систем Управления по специальности Автоматизированные Компьютерные Системы, где и учусь в настоящее время на 4 курсе.

Знания и навыки:

Отличное умение работать в операционных системах Windows, навыки работы в unix-like системах на уровне пользователя.

Опыт прокладки и настройки сетей на основе витой пары и коаксиального кабеля, использования сетевого оборудования Lantech, Surecom, Intel, nVidia, модемов для выделенных линий, офисной техники, сборкикомпьютерной техники с последующей наладкой и сдачей "под ключ".

Опыт написания web-сайтов, навыки программирования на C, Pascal.

Увлекаюсь обработкой цифрового видео и звука.

Знание английского языка на среднем уровне, русский, украинский в совершенстве.

Опыт работы.

2000-2001 Работал в фирме занимающейся сборкой и продажей компьютерной техники и комплектующих.

c 2004 Работаю администратором веб-сайта.

с 2005 Работаю в службе техподдержки инетрнет-провайдера.

Личные качества:

Коммуникабельность, умение работать с людьми, целеустремлённость, трудолюбие.