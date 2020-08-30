Ищу креативного монтажера эстета. Необходимо смонтировать видео из отснятого материала в сони вегас 13. Отдельно записанная аудиодорожка уже будет прикреплена к каждому видео фрагменту, (цветокоррекцию делать не надо). Я удаляю ненужное и скидываю вам на монтаж. От Вас ...