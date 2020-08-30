roman__v

Роман roman__v

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно поработать в проекте с аудио в сони вегас

    Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...

    Аудиомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно поработать в проекте с аудио в сони вегас

    Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...

    Аудиомонтаж13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно поработать в проекте с аудио в сони вегас

    Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...

    Аудиомонтаж22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно смонтировать влог в сони вегас.

    Ищу креативного монтажера эстета. Необходимо смонтировать видео из отснятого материала в сони вегас 13. Отдельно записанная аудиодорожка уже будет прикреплена к каждому видео фрагменту, (цветокоррекцию делать не надо). Я удаляю ненужное и скидываю вам на монтаж. От  Вас ...

    Видеомонтаж37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу монтажера для игровых роликов

    Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...

    Аудиомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно вкусно смонтировать кулинарное шоу.

    Ищу мастера своего дела, креативного эстета, человека, любящего свою работу для  кулинарного шоу. Необходимо будет смонтировать видео из отснятого материала. Отдельно записанная аудиодорожка уже будет прикреплена к каждому видео фрагменту. От  Вас требуется сделать: 1) грамотный вкусный, динамичный ...

    Видеомонтаж50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать видео из отснятого материала в сони вегас 13

    Ищу мастера своего дела, эстета, человека, любящего свою работу. Необходимо смонтировать видео из отснятого материала в сони вегас 13. Отдельно записанная аудиодорожка уже будет прикреплена к каждому видео фрагменту, (цветокоррекцию делать не надо). От  Вас требуется сделать: 1) ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    3 года назад