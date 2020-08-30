Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...
- Аудиомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...Аудиомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...Аудиомонтаж22 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу креативного монтажера эстета. Необходимо смонтировать видео из отснятого материала в сони вегас 13. Отдельно записанная аудиодорожка уже будет прикреплена к каждому видео фрагменту, (цветокоррекцию делать не надо). Я удаляю ненужное и скидываю вам на монтаж. От Вас ...Видеомонтаж37 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...Аудиомонтажнет заявокЗакрыт3 года назад
Ищу мастера своего дела, креативного эстета, человека, любящего свою работу для кулинарного шоу. Необходимо будет смонтировать видео из отснятого материала. Отдельно записанная аудиодорожка уже будет прикреплена к каждому видео фрагменту. От Вас требуется сделать: 1) грамотный вкусный, динамичный ...Видеомонтаж50 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу мастера своего дела, эстета, человека, любящего свою работу. Необходимо смонтировать видео из отснятого материала в сони вегас 13. Отдельно записанная аудиодорожка уже будет прикреплена к каждому видео фрагменту, (цветокоррекцию делать не надо). От Вас требуется сделать: 1) ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт3 года назад