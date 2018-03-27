roman_mureiko

Контекстная Реклама

Здравствуйте.

Меня зовут Роман. Я начинающий специалист по удаленной работе.

Хотел бы предложить Вам свою помощь.

Готов выступить помощником в рутинных делах, что бы разгрузить вашу работу, пишите! Пообщаемся и обговорить все нюансы.

А если помощник нужен кому-нибудь из ваших знакомых или коллег, поделитесь, пожалуйста, с ними этой записью. Буду очень Вам признателен!

Мои навыки:

- настрою контекстную рекламу для продвижения вашего продукт в Рекламной Сети Яндекс,

- оперативно находить любую информацию в интернете,

- совершать и отвечать на звонки,

- консультировать по телефону,

- создание Лендинга, сайтов заявок,

- так же работаю с документами в Office, Google документы,

- работа с облачными хранилищами,

- могу помочь в монтаже видео (обрезать, склеить, наложить звук или убрать усилить и уменьшить)

- редактировании картинок и фотографий, создание продающих картинок для Яндекс Директ,

- конвертация видео и фотографий в любые форматы и разрешение,

- регистрация в различных соц. сетях,

- оформлять интернет-заказы на различных интернет-сервисах,

- работать на досках объявлений, таких как Авито и подобных,

- разбираюсь в Фитнесе, имеется опыт тренерской деятельности 1,5 года, имеются сертификаты, поэтому могу составлять программы тренировок и консультировать по питанию и здоровому образу жизни,

Спасибо за внимание. С уважением Роман Николаевич.