roman_mureiko

Здравствуйте.
Меня зовут Роман. Я начинающий специалист по удаленной работе.
Хотел бы предложить Вам свою помощь.
Готов выступить помощником в рутинных делах, что бы разгрузить вашу работу, пишите! Пообщаемся и обговорить все нюансы.
А если помощник нужен кому-нибудь из ваших знакомых или коллег, поделитесь, пожалуйста, с ними этой записью. Буду очень Вам признателен!
Мои навыки:
- настрою контекстную рекламу для продвижения вашего продукт в Рекламной Сети Яндекс,
- оперативно находить любую информацию в интернете,
- совершать и отвечать на звонки,
- консультировать по телефону,
- создание Лендинга, сайтов заявок,
- так же работаю с документами в Office, Google документы,
- работа с облачными хранилищами,
- могу помочь в монтаже видео (обрезать, склеить, наложить звук или убрать усилить и уменьшить)
- редактировании картинок и фотографий, создание продающих картинок для Яндекс Директ,
- конвертация видео и фотографий в любые форматы и разрешение,
- регистрация в различных соц. сетях,
- оформлять интернет-заказы на различных интернет-сервисах,
- работать на досках объявлений, таких как Авито и подобных,
- разбираюсь в Фитнесе, имеется опыт тренерской деятельности 1,5 года, имеются сертификаты, поэтому могу составлять программы тренировок и консультировать по питанию и здоровому образу жизни,
Спасибо за внимание. С уважением Роман Николаевич.