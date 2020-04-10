romanchernigov

Программист, веб дизайнер, интернет-маркетинг

О себе

Профессионально занимаюсь созданием сайтов и мобильных приложений, а также их продвижением.Долгое время я работал в web-студии, где получил много практического опыта. Сейчас я работаю на себя, реализую проекты любой сложности в сфере it. Чаще всего выполняю комплексные задачи: от создания сайта/приложения до привлечения клиентов и тех. поддержки.

Чем я отличаюсь от других исполнителей:– За плечами много практического опыта;– Постоянно учусь чему-то новому, слежу за тенденциями – внедряю для клиентов передовые технологии;– Для меня важно, чтобы клиент получил результат. Я стремлюсь к выстраиванию долгосрочных деловых отношений;– Не просто выполняю поставленные задачи, стараюсь вникнуть в проект и как специалист помочь/посоветовать, как моему клиенту достичь максимума результата;– Могу реализовать проект любой сложности;– Комплексный подход.

Образование

•Обучение в онлайн-школе Geek Brains по курсу «Создание сайтов» (HTML/CSS) 2015 г.

•Обучение в онлайн-школе «Нетология» по курсу «Реклама и маркетинг в интернет-среде» 2017 г.

•Школа современных технологий, курс «SEO Start. Основы продвижения сайтов» 2017 г.

•Онлайн-школа Нетология, курс «Smm-продвижение в социальных сетях» 2017 г..

Опыт

-Работа в web-студии с 2013 г. (7 лет)

-Фриланс с 2017 г. (3 года)

Дополнительная информация

Сертифицированный специалист по контекстной рекламе (Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google AdWords, Google Analitics)Индивидуальный предприниматель