romashka-biz

Уверенно владею: Adobe Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Acrobat, Corel др.

Профессиональные знания и навыки:

- НСФХУ Національна спілка фотохудожників України (15 лет), , - съемка в студии, художественная съемка,- репортажная съемка (журнал, газета, фотокорреспондент), обработка изображений, - свадебная съемка- дизайн печатных изданий, дизайнер полиграфист, художник конструктор (Голицынские вина, Севастопольский завод шампанских вин), - разработка неординарных концепций, творческий подход в рамках ТЗ.- наполнение сайта контентом

Личные качества:

Добрая, отзывчивая, тактична, умна, образованна, железное самообладание,сильная духом, смелая. Максимальный эстетический вкус, хороший психолог, работоспособная, гибкая, ответственная, внимательная, находчивая. Я знаю что красота и доброта спасут мир, а труд облагораживает человека! Люблю доводить работу до идеала, к работе отношусь с уважением.

Очень люблю свое дело!