romina_rv

Ромина romina_rv

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Удаленная работа

Опыт работы 8 лет 2 месяца

Апрель 2013 — по настоящее время1 год 11 месяцев

Сеть турагентств

Руководитель отдела

1. Административная работа: 

• Руководство коллективом отдела, формирование команды. 

• Составление плана работ отдела. 

• Согласование планов работ сотрудников отдела, распределение задач. 

• Контроль за соблюдением регламентов и сроков работ. 

• Анализ деятельности отдела, отчетность по работе отдела. 

• Проведение тренингов внутри отдела. 

2. Проект-деятельность: 

• Реализация проектов внутри сети; 

• Инициирование, подготовка и реализация новых проектов внутри сети; 

• Разработка стратегии корпоративных мероприятий, специальных поездок, конференций, семинаров, тренингов и др. 

• Разработка и составление детальной программы мероприятия; описание необходимых ресурсов и средств исполнения разработанной программы мероприятия. Оформление их в виде проектного документа. 

• Осуществление предварительного расчета бюджета реализуемого мероприятия и отслеживание его постатейного исполнения. 

• Организация и осуществление контроля исполнения операционной части проектов (питание, транспортные услуги, предоставление необходимого оборудования для проведения конференций и семинаров и др.). По мере необходимости корректировка работы по выполнению проекта. 

• Руководство работой сотрудников, вовлеченных в реализацию проектов. 

3. Работа с агентствами: 

• Заключение договоров и документооборот с поставщиками сети. 

• Согласования планов, стратегий работ, смет расходов, презентационных и промо-материалов, макетов по мероприятиям с руководством компании. 

• Привлечение новых агентств и партнеров на финансово- выгодных для сети условиях; 

• Работа с имеющейся базой. Мониторинг работы агентств. Классификация 

(контроль за выполнением обязательных условий). Формирование франчайзингового пакета. Разработка регламента работы. 

• Администрация сайта 

4. Работа помощником руководителя: 

• Формирование рабочего расписания руководителя. 

• Составление и контроль за исполнением дед-лайном по компании. 

• Организация и протоколирование совещаний. 

• Делопроизводство в полном объеме. 

• Внутренний документооборот по компании.

Январь 2007 — апрель 2013

Крупный российский туроператорМосква

ИО руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами

• Организация корпоративного отдыха: выбор места корпоратива, выбор подрядчиков, разработка программы квеста, согласование бюджета, информирование сотрудников и транспортное обеспечение к месту проведения. Примеры: круиз в Скандинавию на пароме, Парк Приключений в Подмосковье и т.д. 

• Организация конференций, деловых поездок: поиск и бронирование гостиниц, билетов, конференц-залов. 

• Выездные командировки: работа с представительствами, ведение документации. 

• Писк и привлечение новых клиентов, работа с корпоративными клиентами 

• Документооборот: оформление и заключение договоров 

Старший менеджер рекламного отдела. 

• Медиапланирование рекламной кампании фирмы: составление рекламной кампании под конкретный бюджет 

• Организация международных и региональных выставок: подбор площади, проведение тендера на застройку, организация работы стендистов, обеспечение сувенирной и полиграфической продукцией. 

• Организация региональных рекламных кампаний, помочь в разработке и реализации рекламных кампаний для региональных уполномоченных агентств: выставки, радио-реклама, наружная реклама и т.д. 

• Организация и проведение семинаров, бизнес-тренингов, обучающих семинаров различной тематики: улучшение качества обслуживания, умение работать с людьми, повышение квалификации. В круг обязанностей входило: поиск и согласование всех рабочих моментов с бизнес-тренером, выбор и подготовка места проведения, обеспечение участников семинара всем необходимым рабочим материалом, организация и проведение кофе-брейка. 

• Работа с прессой, написание и редактирование статей, организация интервью, подготовка пресс-релизов. 

• Контентное наполнение сайта: новостная база, освещение и презентация тематических акций, событий, отслеживание форума.

• Организация и проведение промо-акций: выбор партнера, заключение договоров, разработка программы промо-акции, реализация и подведение итогов. 

• Подготовка и проведение презентаций: по фирме, конкретно по каждому направлению-стране. 

• Работа с полиграфией: поиск подрядчиков, подготовка макетов, написание текстов. 

• Логистика полиграфии и сувениров. 

• Ведение информационного биллютеня (банко) 

• Наружная и радио реклама: выбор подрядчика, составление брифа, разработка кампании, реализация. 

• Решение вопросов, связанных с обеспечением фирмы сувенирной и фирменной продукцией: визитки, подарки и т.д. 

• Подготовка ежемесячных отчетов по финансовым показателям рекламной деятельности, анализ эффективности.