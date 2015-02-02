Удаленная работа

Опыт работы 8 лет 2 месяца

Апрель 2013 — по настоящее время1 год 11 месяцев

Сеть турагентств

Руководитель отдела

1. Административная работа:

• Руководство коллективом отдела, формирование команды.

• Составление плана работ отдела.

• Согласование планов работ сотрудников отдела, распределение задач.

• Контроль за соблюдением регламентов и сроков работ.

• Анализ деятельности отдела, отчетность по работе отдела.

• Проведение тренингов внутри отдела.

2. Проект-деятельность:

• Реализация проектов внутри сети;

• Инициирование, подготовка и реализация новых проектов внутри сети;

• Разработка стратегии корпоративных мероприятий, специальных поездок, конференций, семинаров, тренингов и др.

• Разработка и составление детальной программы мероприятия; описание необходимых ресурсов и средств исполнения разработанной программы мероприятия. Оформление их в виде проектного документа.

• Осуществление предварительного расчета бюджета реализуемого мероприятия и отслеживание его постатейного исполнения.

• Организация и осуществление контроля исполнения операционной части проектов (питание, транспортные услуги, предоставление необходимого оборудования для проведения конференций и семинаров и др.). По мере необходимости корректировка работы по выполнению проекта.

• Руководство работой сотрудников, вовлеченных в реализацию проектов.

3. Работа с агентствами:

• Заключение договоров и документооборот с поставщиками сети.

• Согласования планов, стратегий работ, смет расходов, презентационных и промо-материалов, макетов по мероприятиям с руководством компании.

• Привлечение новых агентств и партнеров на финансово- выгодных для сети условиях;

• Работа с имеющейся базой. Мониторинг работы агентств. Классификация

(контроль за выполнением обязательных условий). Формирование франчайзингового пакета. Разработка регламента работы.

• Администрация сайта

4. Работа помощником руководителя:

• Формирование рабочего расписания руководителя.

• Составление и контроль за исполнением дед-лайном по компании.

• Организация и протоколирование совещаний.

• Делопроизводство в полном объеме.

• Внутренний документооборот по компании.

Январь 2007 — апрель 2013

Крупный российский туроператорМосква

ИО руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами

• Организация корпоративного отдыха: выбор места корпоратива, выбор подрядчиков, разработка программы квеста, согласование бюджета, информирование сотрудников и транспортное обеспечение к месту проведения. Примеры: круиз в Скандинавию на пароме, Парк Приключений в Подмосковье и т.д.

• Организация конференций, деловых поездок: поиск и бронирование гостиниц, билетов, конференц-залов.

• Выездные командировки: работа с представительствами, ведение документации.

• Писк и привлечение новых клиентов, работа с корпоративными клиентами

• Документооборот: оформление и заключение договоров

Старший менеджер рекламного отдела.

• Медиапланирование рекламной кампании фирмы: составление рекламной кампании под конкретный бюджет

• Организация международных и региональных выставок: подбор площади, проведение тендера на застройку, организация работы стендистов, обеспечение сувенирной и полиграфической продукцией.

• Организация региональных рекламных кампаний, помочь в разработке и реализации рекламных кампаний для региональных уполномоченных агентств: выставки, радио-реклама, наружная реклама и т.д.

• Организация и проведение семинаров, бизнес-тренингов, обучающих семинаров различной тематики: улучшение качества обслуживания, умение работать с людьми, повышение квалификации. В круг обязанностей входило: поиск и согласование всех рабочих моментов с бизнес-тренером, выбор и подготовка места проведения, обеспечение участников семинара всем необходимым рабочим материалом, организация и проведение кофе-брейка.

• Работа с прессой, написание и редактирование статей, организация интервью, подготовка пресс-релизов.

• Контентное наполнение сайта: новостная база, освещение и презентация тематических акций, событий, отслеживание форума.

• Организация и проведение промо-акций: выбор партнера, заключение договоров, разработка программы промо-акции, реализация и подведение итогов.

• Подготовка и проведение презентаций: по фирме, конкретно по каждому направлению-стране.

• Работа с полиграфией: поиск подрядчиков, подготовка макетов, написание текстов.

• Логистика полиграфии и сувениров.

• Ведение информационного биллютеня (банко)

• Наружная и радио реклама: выбор подрядчика, составление брифа, разработка кампании, реализация.

• Решение вопросов, связанных с обеспечением фирмы сувенирной и фирменной продукцией: визитки, подарки и т.д.

• Подготовка ежемесячных отчетов по финансовым показателям рекламной деятельности, анализ эффективности.