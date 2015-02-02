Опыт работы 8 лет 2 месяца
Апрель 2013 — по настоящее время1 год 11 месяцев
Сеть турагентств
Руководитель отдела
1. Административная работа:
• Руководство коллективом отдела, формирование команды.
• Составление плана работ отдела.
• Согласование планов работ сотрудников отдела, распределение задач.
• Контроль за соблюдением регламентов и сроков работ.
• Анализ деятельности отдела, отчетность по работе отдела.
• Проведение тренингов внутри отдела.
2. Проект-деятельность:
• Реализация проектов внутри сети;
• Инициирование, подготовка и реализация новых проектов внутри сети;
• Разработка стратегии корпоративных мероприятий, специальных поездок, конференций, семинаров, тренингов и др.
• Разработка и составление детальной программы мероприятия; описание необходимых ресурсов и средств исполнения разработанной программы мероприятия. Оформление их в виде проектного документа.
• Осуществление предварительного расчета бюджета реализуемого мероприятия и отслеживание его постатейного исполнения.
• Организация и осуществление контроля исполнения операционной части проектов (питание, транспортные услуги, предоставление необходимого оборудования для проведения конференций и семинаров и др.). По мере необходимости корректировка работы по выполнению проекта.
• Руководство работой сотрудников, вовлеченных в реализацию проектов.
3. Работа с агентствами:
• Заключение договоров и документооборот с поставщиками сети.
• Согласования планов, стратегий работ, смет расходов, презентационных и промо-материалов, макетов по мероприятиям с руководством компании.
• Привлечение новых агентств и партнеров на финансово- выгодных для сети условиях;
• Работа с имеющейся базой. Мониторинг работы агентств. Классификация
(контроль за выполнением обязательных условий). Формирование франчайзингового пакета. Разработка регламента работы.
• Администрация сайта
4. Работа помощником руководителя:
• Формирование рабочего расписания руководителя.
• Составление и контроль за исполнением дед-лайном по компании.
• Организация и протоколирование совещаний.
• Делопроизводство в полном объеме.
• Внутренний документооборот по компании.
Январь 2007 — апрель 2013
Крупный российский туроператорМосква
ИО руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами
• Организация корпоративного отдыха: выбор места корпоратива, выбор подрядчиков, разработка программы квеста, согласование бюджета, информирование сотрудников и транспортное обеспечение к месту проведения. Примеры: круиз в Скандинавию на пароме, Парк Приключений в Подмосковье и т.д.
• Организация конференций, деловых поездок: поиск и бронирование гостиниц, билетов, конференц-залов.
• Выездные командировки: работа с представительствами, ведение документации.
• Писк и привлечение новых клиентов, работа с корпоративными клиентами
• Документооборот: оформление и заключение договоров
Старший менеджер рекламного отдела.
• Медиапланирование рекламной кампании фирмы: составление рекламной кампании под конкретный бюджет
• Организация международных и региональных выставок: подбор площади, проведение тендера на застройку, организация работы стендистов, обеспечение сувенирной и полиграфической продукцией.
• Организация региональных рекламных кампаний, помочь в разработке и реализации рекламных кампаний для региональных уполномоченных агентств: выставки, радио-реклама, наружная реклама и т.д.
• Организация и проведение семинаров, бизнес-тренингов, обучающих семинаров различной тематики: улучшение качества обслуживания, умение работать с людьми, повышение квалификации. В круг обязанностей входило: поиск и согласование всех рабочих моментов с бизнес-тренером, выбор и подготовка места проведения, обеспечение участников семинара всем необходимым рабочим материалом, организация и проведение кофе-брейка.
• Работа с прессой, написание и редактирование статей, организация интервью, подготовка пресс-релизов.
• Контентное наполнение сайта: новостная база, освещение и презентация тематических акций, событий, отслеживание форума.
• Организация и проведение промо-акций: выбор партнера, заключение договоров, разработка программы промо-акции, реализация и подведение итогов.
• Подготовка и проведение презентаций: по фирме, конкретно по каждому направлению-стране.
• Работа с полиграфией: поиск подрядчиков, подготовка макетов, написание текстов.
• Логистика полиграфии и сувениров.
• Ведение информационного биллютеня (банко)
• Наружная и радио реклама: выбор подрядчика, составление брифа, разработка кампании, реализация.
• Решение вопросов, связанных с обеспечением фирмы сувенирной и фирменной продукцией: визитки, подарки и т.д.
• Подготовка ежемесячных отчетов по финансовым показателям рекламной деятельности, анализ эффективности.