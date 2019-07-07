Специалист интернет рекламы РСЯ 3.0
Здравствуйте
Меня зовут Роман. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг «Специалист интернет-рекламы РСЯ 3.0»,усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для
Вас.Аудит Вашего сайта проведу бесплатно,
Предлагаю свои услуги:
- аудит Вашего сайта,
- анализ Ваших конкурентов,
- настройка тестовой РК,
- оптимизация по результатам теста,
- настройка основной РК,
- ведениие основной РК. оптимизация и масштабирование оп результатам статистики,
Жду от Вас ответа.
С уважением, Ганюшкин Роман.
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