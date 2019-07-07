romych35

Роман romych35

 
52 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Специалист интернет рекламы РСЯ 3.0

Здравствуйте

Меня зовут Роман. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг «Специалист интернет-рекламы РСЯ 3.0»,усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для

Вас.Аудит Вашего сайта проведу бесплатно,

Предлагаю свои услуги:

 - аудит Вашего сайта,

 - анализ Ваших конкурентов,

 - настройка тестовой РК,

 - оптимизация по результатам теста,

 - настройка основной РК,

 - ведениие основной РК. оптимизация и масштабирование оп результатам статистики,

Жду от Вас ответа.

С уважением, Ганюшкин Роман.