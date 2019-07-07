Специалист интернет рекламы РСЯ 3.0

Здравствуйте

Меня зовут Роман. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг «Специалист интернет-рекламы РСЯ 3.0»,усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для

Вас.Аудит Вашего сайта проведу бесплатно,

Предлагаю свои услуги:

- аудит Вашего сайта,

- анализ Ваших конкурентов,

- настройка тестовой РК,

- оптимизация по результатам теста,

- настройка основной РК,

- ведениие основной РК. оптимизация и масштабирование оп результатам статистики,

Жду от Вас ответа.

С уважением, Ганюшкин Роман.