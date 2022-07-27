Взялся за дело - доведи его до конца.

Ваш помощник и исполнитель в любой работе.

Отлично владею многими языками, такими как Английский, Немецкий, Испанский, Французский и многими в совершенстве.

Большой опыт в сфере переводчика и во всех отраслях этой сферы работы.

Большой опыт в написании статьей, писем и так далее. Четко по теме.

Большой опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Не менее большой опыт в модерации и технической поддержке.

Живу в Украине и являюсь активным пользователем социальных сетей.

Ваше предложение - мое четко выраженная и сделанная работа, за приватную оплату.

В ожидании ваших предложений, буду рад сотрудничать.