Взялся за дело - доведи его до конца.
Ваш помощник и исполнитель в любой работе.
Отлично владею многими языками, такими как Английский, Немецкий, Испанский, Французский и многими в совершенстве.
Большой опыт в сфере переводчика и во всех отраслях этой сферы работы.
Большой опыт в написании статьей, писем и так далее. Четко по теме.
Большой опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Не менее большой опыт в модерации и технической поддержке.
Живу в Украине и являюсь активным пользователем социальных сетей.
Ваше предложение - мое четко выраженная и сделанная работа, за приватную оплату.
В ожидании ваших предложений, буду рад сотрудничать.