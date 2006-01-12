Личные данные: ответственность, исполнительность, пунктуальность, обучаемость;
ТЕХНОЛОГИИ:
- В совершенстве: HTML, CSS, Flash, работа с готовыми скриптами и системами управления контентом (PHP/MySQL/Apache);
- Начальные: JavaScript, PHP, Apache, MySQL.
РЕДАКТОРЫ:
- HTML редакторы: Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive, MS Front Page;
- Графические редакторы: Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Illustrator, InDisign CorelDraw;
- Офисные пакеты: MS Office, MS Visio.
КРОМЕ ЭТОГО:
- Дополнительные навыки: планирование, построение, обслуживание автоматизированных рабочих мест и локалных вычислительных сетей, подключение к Internet, организация безопасности
ПОРТФОЛИО:
- web портфолио http://nonino.ru
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