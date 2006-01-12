Личные данные: ответственность, исполнительность, пунктуальность, обучаемость;

ТЕХНОЛОГИИ:

- В совершенстве: HTML, CSS, Flash, работа с готовыми скриптами и системами управления контентом (PHP/MySQL/Apache);

- Начальные: JavaScript, PHP, Apache, MySQL.

РЕДАКТОРЫ:

- HTML редакторы: Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive, MS Front Page;

- Графические редакторы: Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Illustrator, InDisign CorelDraw;

- Офисные пакеты: MS Office, MS Visio.

КРОМЕ ЭТОГО:

- Дополнительные навыки: планирование, построение, обслуживание автоматизированных рабочих мест и локалных вычислительных сетей, подключение к Internet, организация безопасности

ПОРТФОЛИО:

- web портфолио http://nonino.ru