Розалина Кузнецова roze_targetrroze_targetr
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM. Target. Работа с блогерами. Автоворонки
12 лет в маркетинге. Я работала на крупные компании: 6 лет в Red Bull, это была, в основном, работа с потребителями, ивенты и активации. Затем, уже 6 лет и по сей день (я в декрете), я работаю руководителем отдела маркетинга в дилерской сети Volkswagen. Это место, где я много училась и практиковала. SMM и Таргет обучалась у лучших - @target.school
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Портфолио
- Кейс "Дизайнерская одежда"82 просмотра
- Кейс "магазин одежды"75 просмотров
- Кейс "продажа авто"86 просмотров