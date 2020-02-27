SMM. Target. Работа с блогерами. Автоворонки

12 лет в маркетинге. Я работала на крупные компании: 6 лет в Red Bull, это была, в основном, работа с потребителями, ивенты и активации. Затем, уже 6 лет и по сей день (я в декрете), я работаю руководителем отдела маркетинга в дилерской сети Volkswagen. Это место, где я много училась и практиковала. SMM и Таргет обучалась у лучших - @target.school